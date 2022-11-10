Самозанятые, сдающие квартиры, платят за них налог на имущество. Но у пенсионеров льгота

При спецрежимах может быть освобождение от налога на имущество. Но для НПД такой льготы нет. Налог на имущество надо платить.

Об этом сообщает Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-05-06-01/105228.

В другом письме от 31.10.2022 № 03-05-06-01/105225 Минфин рассмотрел аналогичную ситуацию с самозанятым пенсионером.

У пенсионеров есть льгота по налогу на имущество. Ее дают в виде полного освобождения от налога по имуществу, не используемому в предпринимательской деятельности для одного объекта вида.

То есть, налога не будет за одну квартиру, один жилой дом, один гараж, одну хозпостройку площадью до 50 кв. м.