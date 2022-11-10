Если вы потеряли ККТ, об этом надо сообщить налоговикам

Что делать, если этих данных нет по причине утраты кассы, рассказала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Вопрос задала подписчица раздела «Клерк.Консультации».

ИП несколько лет назад купил кассовый аппарат, пробил на нем один пробный чек. Больше кассу не использовали, а потом и вовсе она куда-то затерялась. Теперь налоговики требуют отчет о закрытии фискального накопителя и данные с него. Взять эти данные негде.

Игнорировать требование налоговиков не стоит, советует эксперт.

Когда обнаружилась потеря ККТ, надо было на следующий рабочий день подать заявление о снятии ККТ с регистрационного учета в любой территориальный, указав, что ККТ утеряна. В этом случае отчет о закрытии ФН и данные с него не предоставляются.

Но ИП так не сделал, что уже является нарушением (штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей).

За непредставление документов в ИФНС – тоже штраф.

Одно нарушение ИП уже совершил. Чтобы не совершить второе, нужно связаться с налоговой и понять, как действовать дальше, советует эксперт.

Что именно будет вынесено: предупреждение или штраф, решает ИФНС.