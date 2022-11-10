Перед подачей заявления на новый патент ИП должен погасить долг за предыдущий

С такой ситуацией столкнулась участница нашего форума.

ИП подал заявление на новый патент через личный кабинет.

Но в положенный 5-дневный срок он так и не дождался реакции ИФНС на свое заявление. Как говорится, ни ответа, ни привета.

Через месяц по телефону удалось узнать, что по заявлению будет отказ по неизвестной причине. Якобы там что-то неправильно заполнено.

Еще через неделю наконец-то выяснилось, что отказ в патенте будет из-за долга по предыдущему патенту, пришел запоздалый официальный ответ от ИФНС.

Бухгалтер возмущен и собирается писать жалобу. Ведь если бы налоговики вовремя среагировали, не нарушали сроки, ИП бы успел быстро погасить долг и подать новое заявление.

Теперь же он вынужден платить налоги по УСН, что для него невыгодно.

К сожалению, отказ из-за долга правомерен, отмечают участники обсуждения.

Жалобу написать можно. Но вот восстановить патент это не поможет.

Для отказа в выдаче патента есть пять причин: