Госзакупки

Оплачивать работы и услуги, выполненные МСП или НКО по госзаказам, теперь нужно в течение семи рабочих дней

Правительство утвердило комплекс мер для оптимизации системы закупок. Сократились сроки оплаты по сделкам. Есть изменения для некоторых видов контрагентов.

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Изменения вводят специальную предквалификацию на закупки работ по регулярным перевозкам по регулируемым тарифам. Постановление опубликовано.

Теперь участвовать в закупках на выполнение работ по геологическому изучению недр, работ по ликвидации несанкционированного размещения отходов, услуг по оценке недвижимого имущества смогут только участники закупок, обладающие опытом выполнения таких работ или услуг.

Кроме того, оплату за работу или услуги МСП и НКО теперь будут проводить максимум через семь дней, раньше срок был 15 дней.

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