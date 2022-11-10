Налог на имущество физических лиц

Не забудьте уплатить налоги за свое имущество до 1 декабря

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физлицами имущественных налогов, указанных в налоговых уведомлениях за 2021 год. Со 2 декабря пойдут пени.

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Исключение – мобилизованные граждане. Им срок уплаты продлили на период прохождения военной службы и до 28 числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем увольнения с военной службы.

Налоговики пояснили, что будет, если не уплатить налоги вовремя.

Во-первых, будут начислять пени.

Во-вторых, потом выставят требование на уплату. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд.

Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет.

Кстати, в некоторых пабликах в интернете сообщают, что срок уплаты имущественный налогов – 10 декабря.

Это неверно. Срок никто не менял. Край установлен на 1 декабря года, следующего за налоговым периодом.

Что делать, если в вашем налоговом уведомлении не учли ваше право на льготу, мы уже объясняли.

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