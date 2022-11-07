Налог на имущество физических лиц

Проверьте налоговую льготу в своем уведомлении на уплату имущественных налогов

До 1 декабря 2022 года физлица должны уплатить имущественные налоги за 2021 год на основании налогового уведомления. Если вы имеет право на льготу, она там должна быть отражена. Проверьте свое уведомление, советует портал госуслуг.

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Смотрите графу «Размер налоговых льгот».

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Узнать больше о налоговых льгота можно в специальном сервисе ФНС. Укажите свой регион и муниципальное образование → Найти. Затем кликните на «Подробнее» в таблице.

Но льгота может быть не указана в этой колонке – например, если это дополнительный вычет за каждого ребенка многодетного собственника квартиры.

Это можно проверить так:

1. Узнайте кадастровую стоимость 1 м2 жилья. Общую стоимость нужно поделить на площадь. Данные есть в уведомлении или личном кабинете.

2. Проверьте, за сколько м2 начислен налог в графе «Налоговая база»: нужно сумму разделить на стоимость квадратного метра.

3. Разница между общей площадью и облагаемой налогом – это предоставленный вычет. Он может быть общим для всех или льготным для отдельных категорий.

Если льгота или вычет не учтены в уведомлении, надо отправить заявление на льготу.

Если вы уже уплатили налог без учета льготы, переплату можно вернуть или зачесть на следующий год.

Кстати, с 2023 года поменяется форма налогового уведомления на уплату имущественных налогов. Это связано с переходом на единый налоговый счет.

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