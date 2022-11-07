Проверьте налоговую льготу в своем уведомлении на уплату имущественных налогов

Смотрите графу «Размер налоговых льгот».
Узнать больше о налоговых льгота можно в специальном сервисе ФНС. Укажите свой регион и муниципальное образование → Найти. Затем кликните на «Подробнее» в таблице.
Но льгота может быть не указана в этой колонке – например, если это дополнительный вычет за каждого ребенка многодетного собственника квартиры.
Это можно проверить так:
1. Узнайте кадастровую стоимость 1 м2 жилья. Общую стоимость нужно поделить на площадь. Данные есть в уведомлении или личном кабинете.
2. Проверьте, за сколько м2 начислен налог в графе «Налоговая база»: нужно сумму разделить на стоимость квадратного метра.
3. Разница между общей площадью и облагаемой налогом – это предоставленный вычет. Он может быть общим для всех или льготным для отдельных категорий.
Если льгота или вычет не учтены в уведомлении, надо отправить заявление на льготу.
Если вы уже уплатили налог без учета льготы, переплату можно вернуть или зачесть на следующий год.
Кстати, с 2023 года поменяется форма налогового уведомления на уплату имущественных налогов. Это связано с переходом на единый налоговый счет.