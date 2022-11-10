Подросток может стать ИП с согласия родителей

Для регистрации в качестве ИП несовершеннолетнего надо нужен один из этих документов:
- нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности
- копия свидетельства о заключении брака будущего ИП
- копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении будущего ИП полностью дееспособным.
Такие разъяснения – в письме Минфина от 11.10.2022 № 03-12-13/97952.
Кстати, в ТК хотят принять поправки, которые упростят трудоустройство подростков.