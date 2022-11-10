Индивидуальный предприниматель

Подросток может стать ИП с согласия родителей

В 15 лет можно заниматься бизнесом, пояснил Минфин.

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Для регистрации в качестве ИП несовершеннолетнего надо нужен один из этих документов:

  • нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности
  • копия свидетельства о заключении брака будущего ИП
  • копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении будущего ИП полностью дееспособным.

Такие разъяснения – в письме Минфина от 11.10.2022 № 03-12-13/97952.

Кстати, в ТК хотят принять поправки, которые упростят трудоустройство подростков.

 

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