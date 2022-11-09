Прием на работу

Работодателям станет выгоднее брать на работу подростков старше 14 лет. А несовершеннолетним – проще трудоустроиться

Работодателей освободят от необходимости проводить и оплачивать медосмотр несовершеннолетнего, если у ребенка на руках уже есть результаты такого осмотра.

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Так, собираются разрешить заключать трудовой договор с подростками старше 14 лет по согласию одного из родителей. Законопроект № 231551-8 зарегистрирован сегодня.

Согласие органов опеки больше не понадобится.

Исключение сделано для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но чтобы получить согласие опеки, они смогут использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В каждом случае речь идет только о легком труде.

Проверки же на предприятиях, где трудятся несовершеннолетние, будут назначать только если о нарушениях заявил подросток. Сейчас на практике ревизоры могут заявиться сразу, как только несовершеннолетний устроился.

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