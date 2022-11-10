Подсчитали, сколько цифрового контента мы потребляем в год

Абсолютное время потребления цифрового контента среди жителей России выросло на 35% за последний год. И достигло 27 часов в неделю, со ссылкой на слова заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» сообщает «ТАСС».

В 2021 году время на контент с цифровых носителей составляло 20 часов в неделю.

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