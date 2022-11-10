Пользователи интернета

Подсчитали, сколько цифрового контента мы потребляем в год

Больше суток в неделю проводит человек, потребляя информацию из Интернета. Треть этого времени уходит на чтение или просмотр новостей.

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Абсолютное время потребления цифрового контента среди жителей России выросло на 35% за последний год. И достигло 27 часов в неделю, со ссылкой на слова заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» сообщает «ТАСС».

В 2021 году время на контент с цифровых носителей составляло 20 часов в неделю.

Рекомендуем потреблять цифровой контент с пользой, присоединяйтесь к вебинарам и учебным курсам от «Клерка». К примеру, пройдите курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

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Социальная поддержка

Бывшим заключенным будет проще трудоустроиться. И восстановить свое положение в обществе

В стране систематизируют и установят единые принципы соцадаптации бывших заключенных, чтобы они после освобождения не теряли социальные связи, получали образование и другие значимые услуги.

Повышение квалификации

Малый и средний бизнес

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Мероприятия

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