Валютный рынок

Сбер уже принимает новые банкноты номиналом 100 рублей

И уже перенастроил 97% банковского оборудования. И полностью укладывается в сроки, указанные ЦБ.

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Для Сбербанка не составит проблем принимать новые сторублевки, сообщает «ТАСС».

Как заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, в банкоматах сегодня установлены инструменты фрод-мониторинга, которые не пропускают фальшивые банкноты. Они же позволят группе быстрого реагирования оперативно прибыть на место в случае, если будет обнаружена попытка вброса.

Новые купюры уже вошли в оборот.

Модернизированная банкнота номиналом 100 рублей выпуска 2022 года/ЦБ РФ

На лицевой стороне изображена Москва: здание Спасской башни Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах, Останкинская и Шуховская башни.

На обратной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату.

На купюре также находится QR-код, направляющий на сайт ЦБ.

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