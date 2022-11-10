Сбер уже принимает новые банкноты номиналом 100 рублей

Для Сбербанка не составит проблем принимать новые сторублевки, сообщает «ТАСС».

Как заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, в банкоматах сегодня установлены инструменты фрод-мониторинга, которые не пропускают фальшивые банкноты. Они же позволят группе быстрого реагирования оперативно прибыть на место в случае, если будет обнаружена попытка вброса.

Новые купюры уже вошли в оборот.

На лицевой стороне изображена Москва: здание Спасской башни Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах, Останкинская и Шуховская башни.

На обратной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату.

На купюре также находится QR-код, направляющий на сайт ЦБ.