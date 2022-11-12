Проверить трудовой договор можно с помощью бесплатного сервиса

Роструд напомнил, что в договоре должны быть прописаны условия оплаты труда.
Чтобы проверить свой трудовой договор на соответствие требованиям законодательства, можно воспользоваться сервисом «Проверь трудовой договор».
Такой сервис появился на портале «Онлайнинспекция.рф».
Роструд напомнил, что в договоре должны быть прописаны условия оплаты труда.
Чтобы проверить свой трудовой договор на соответствие требованиям законодательства, можно воспользоваться сервисом «Проверь трудовой договор».
С 2023 года ПФР и ФСС объединятся и вместо нескольких отчетов будет один – форма ЕФС-1. На титульном листе новой формы, в числе прочих сведений, надо указать регистрационный номер.
По итогам 2022 года надо будет последний раз сдать форму 4-ФСС. С 2023 года отчитываться за взносы на производственный травматизм надо будет уже по форме ЕФС-1.
Продажа транспортного средства по договору купли-продажи не снимает с граждан обязанности по уплате налога, предупреждают налоговики. Мало продать автомобиль, надо еще убедиться, что он больше не числится на вас в ГИБДД.
Здравствуйте, это жилищный юрист Мария Логовинская! Нередки ситуации, когда гражданин продает недвижимость, имея при этом долги за ЖКУ. При продаже своей квартиры собственника должен сняться с регистрационного учета.
Запятую после слова «дробить» советуем не ставить — а то на такие доначисления попадете. Расскажем, что выдаст вас перед налоговиками и как этого избежать.
Рассматривается предложение по упрощению процедуры заключения трудовых договор с детьми.
Программистов и других специалистов IT, выехавших из страны после объявления о начале частичной мобилизации, хотят вернуть обратно.
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