Трудовые отношения

Проверить трудовой договор можно с помощью бесплатного сервиса

Такой сервис появился на портале «Онлайнинспекция.рф».

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Роструд напомнил, что в договоре должны быть прописаны условия оплаты труда.

Чтобы проверить свой трудовой договор на соответствие требованиям законодательства, можно воспользоваться сервисом «Проверь трудовой договор».

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