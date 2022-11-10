Для работающих родителей могут ввести новую налоговую льготу

В этой связи президент дал поручение рассмотреть возможность по введению:

налоговых льгот работающим родителям;

выплаты пособия в неполном размере.

Выполнить это поручение правительство должно до 15 января 2023 года.

О каких льготах идет речь, не уточняется. Могут, например, увеличить размер стандартного вычета на ребенка. Сейчас он составляет 1 400 рублей на первого и второго ребенка и 3 000 рублей – на третьего.

С 2023 года семьи с детьми будут получать универсальное пособие. Подробно о нем мы рассказывали здесь.