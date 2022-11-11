Для ФСБУ 25/2018 ставку дисконтирования при аренде и платежи в твердой сумме определяют по МСФО

Как считать эту ставку? Ориентироваться надо на МСФО (IFRS) 16 «Аренда», сообщает Минфин в письме от 20.09.2022 № 07-01-10/90853.

Такой же совет (смотреть на нормы МСФО (IFRS) 16 «Аренда») Минфин дает про отнесение платежей к «определенным в твердой сумме платежам» в целях бухучета аренды.

Об этом говорится в письме от 19.09.2022 № 07-01-10/90486.

Определенные в твердой сумме платежи арендатора арендодателю, вносимые периодически или единовременно, включаются в состав арендных платежей.

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