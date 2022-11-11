Налог на прибыль

Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Компании вправе создавать резервы по сомнительным долгам (ст. 266 НК). Сомнительным признается долг, который не погашен в сроки по договору и не обеспечен залогом, поручительством, банковской гарантией.

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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.10.2022 № 03-03-06/1/98949.

Сумму резерва по сомнительным долгам определяют по результатам инвентаризации дебиторской задолженности (сомнительной задолженности). Ее проводят на последнее число квартала или года.

Резерв считают по норме, прописанной в п. 4 ст. 266 НК РФ. Сумма зависит от того, как давно возникла задолженность.

Смотрите в нашей таблице, как надо включать долги в резерв.

Срок возникновения задолженности

Как включают в резерв

свыше 90 календарных дней

полная сумма выявленной задолженности

от 45 до 90 календарных дней (включительно)

50% от суммы выявленной задолженности

до 45 дней

в резерв не включают

При этом резерв по итогам года не может быть больше 10% от выручки.

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Налог на прибыль

Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Компании вправе создавать резервы по сомнительным долгам (ст. 266 НК). Сомнительным признается долг, который не погашен в сроки по договору и не обеспечен залогом, поручительством, банковской гарантией.

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