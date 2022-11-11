Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.10.2022 № 03-03-06/1/98949.

Сумму резерва по сомнительным долгам определяют по результатам инвентаризации дебиторской задолженности (сомнительной задолженности). Ее проводят на последнее число квартала или года.

Резерв считают по норме, прописанной в п. 4 ст. 266 НК РФ. Сумма зависит от того, как давно возникла задолженность.

Смотрите в нашей таблице, как надо включать долги в резерв.

Срок возникновения задолженности Как включают в резерв свыше 90 календарных дней полная сумма выявленной задолженности от 45 до 90 календарных дней (включительно) 50% от суммы выявленной задолженности до 45 дней в резерв не включают

При этом резерв по итогам года не может быть больше 10% от выручки.