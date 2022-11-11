Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.10.2022 № 03-03-06/1/98949.
Сумму резерва по сомнительным долгам определяют по результатам инвентаризации дебиторской задолженности (сомнительной задолженности). Ее проводят на последнее число квартала или года.
Резерв считают по норме, прописанной в п. 4 ст. 266 НК РФ. Сумма зависит от того, как давно возникла задолженность.
Смотрите в нашей таблице, как надо включать долги в резерв.
Срок возникновения задолженности
Как включают в резерв
свыше 90 календарных дней
полная сумма выявленной задолженности
от 45 до 90 календарных дней (включительно)
50% от суммы выявленной задолженности
до 45 дней
в резерв не включают
При этом резерв по итогам года не может быть больше 10% от выручки.