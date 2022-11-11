Тренды на рынке труда изменила частичная мобилизация

В октябре число активных резюме снизилось на 7% по сравнению с сентябрем, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В сентябре работодатели увеличили число активных вакансий, в октябре этот показатель тоже не снизился.

Почти на 45% чаще стали размещать вакансии для студентов или людей без опыта работы.

Наибольшее число вакансий фиксируется в сфере торговли, транспорта и логистики, производства.

Соискатели тоже активно ищут подработку. Вакансии с такими условиями искали более 80 тыс. раз.

Помимо подработки, соискатели интересуются вакансиями водителя (60 тыс. запросов), бухгалтера (50 тыс. запросов) и охранников (30 тыс. запросов).

Кстати, вы знали, что карьеру главного бухгалтера мужчины делают за шесть лет, а женщины – за восемь?