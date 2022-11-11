Подмосковное управление ФНС купит кондиционеры на 26 млн рублей

УФНС по Московской области организовало электронный аукцион на покупку системы контроля температуры, влажности, чистоты и скорости движения воздуха.

Начальная цена – 26 млн 732 тыс. рублей. В цену включен монтаж оборудования.

Поставлять оборудование в налоговую будет обычный страховой агент по ОСАГО, ИП Данилов, который не в первый раз сотрудничает с территориальными органами ФНС, выяснил автор канала «Налоговый инспектор».



В этот раз предприниматель на финише обошел некоего анонимного участника, скинув цену больше, чем конкурент на 134 тыс. рублей.

Как вам? Ну хоть вызовы на комиссию будут проходить с комфортом.