Транспортный налог

🚗 Если покупатель вашего авто не переоформил его на себя в ГИБДД, подайте заявление о снятии с учета, чтобы не платить налог

Продажа транспортного средства по договору купли-продажи не снимает с граждан обязанности по уплате налога, предупреждают налоговики. Мало продать автомобиль, надо еще убедиться, что он больше не числится на вас в ГИБДД.

Версия для печати

Транспортный налог прекращают начислять в таких случаях:

  • снятия авто с учета (перерегистрации на нового владельца) в ГИБДД;
  • наличия права на налоговую льготу, полностью освобождающую от налога;
  • угона (уничтожения) авто;
  • реализации арестованного авто в рамках исполнительного производства.

В случае продажи авто новый владелец обязан поставить его на регистрационный учет в ГИБДД в течение 10 суток после приобретения.

Узнать о дате прекращения регистрации можно на сайте гибдд.рф с помощью сервиса «Проверка автомобиля».

По VIN можно проверить периоды владения. Информация о последнем регистрационном действии поможет понять, переоформил ли покупатель на себя автомобиль или еще нет.

Если через 10 дней после сделки авто не будет поставлено на учет на нового владельца, прежнему владельцу надо обратиться в ГИБДД для снятия авто с учета. Нужно предъявить документы, подтверждающие продажу. Заявление также можно подать через Госуслуги.

За снятие авто с учета после продажи платить госпошлину не надо, уточняют налоговики.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Осторожно, схема. Нелегалы отмывают деньги с помощью оплаты картой в ресторанах

Скандал в Москве: налоговики раскрыли так называемую «ресторанную» схему с уходом от налогов и отмывом возможно криминальных доходов. Схема работала по всей России, а в Москве у организаторов был даже свой «шоурум», где услуги по отмыву предлагали покупателям.

«Ночной бухгалтер». Осторожно, схема. Нелегалы отмывают деньги с помощью оплаты картой в ресторанах

Мероприятия

Разместить
Психология для бухгалтера

13 самых опасных видов манипуляций: «Палочный довод»

Мы уже с вами обсудили 5 видов манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию». В данной публикации обсудим и разберём пример манипуляции, которая в последнее время стала весьма распространенной не только в России, но в Мире – «Палочный довод».

13 самых опасных видов манипуляций: «Палочный довод»
Учет расходов

Учет затрат на доработку программного обеспечения

Организация доработала программное обеспечение (ПО), которое признано в бухгалтерском учете как нематериальный актив (НМА). ПО единовременно соответствовало условиям, приведенным в п. 3 ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н). Доработка программы расширила ее функционал: появились дополнительные возможности ее применения.

Учет затрат на доработку программного обеспечения
Читать еще