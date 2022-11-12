🚗 Если покупатель вашего авто не переоформил его на себя в ГИБДД, подайте заявление о снятии с учета, чтобы не платить налог

Транспортный налог прекращают начислять в таких случаях:

снятия авто с учета (перерегистрации на нового владельца) в ГИБДД;

наличия права на налоговую льготу, полностью освобождающую от налога;

угона (уничтожения) авто;

реализации арестованного авто в рамках исполнительного производства.

В случае продажи авто новый владелец обязан поставить его на регистрационный учет в ГИБДД в течение 10 суток после приобретения.

Узнать о дате прекращения регистрации можно на сайте гибдд.рф с помощью сервиса «Проверка автомобиля».

По VIN можно проверить периоды владения. Информация о последнем регистрационном действии поможет понять, переоформил ли покупатель на себя автомобиль или еще нет.

Если через 10 дней после сделки авто не будет поставлено на учет на нового владельца, прежнему владельцу надо обратиться в ГИБДД для снятия авто с учета. Нужно предъявить документы, подтверждающие продажу. Заявление также можно подать через Госуслуги.

За снятие авто с учета после продажи платить госпошлину не надо, уточняют налоговики.