Держателям акций Meta*(Facebook) может грозить уголовка

Центробанк допускает, что инвесторам, купившим акции Meta Platforms (организация признана экстремистской и запрещена в России) может грозить уголовное наказание.

Об этом рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, пишет «Коммерсант».

Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен.

«Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», – сказал господин Чистюхин в кулуарах форума Finopolis.

Кроме того, зампред Центробанка пояснил, что решение о прекращении торгов акциями Meta на СПБ Бирже было принято в связи с возможными комплаенс-рисками.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией.

Однако в Совфеде и Госдуме пояснили, что миноритарным акционерам компании не грозит обвинение в экстремизме или уголовное преследование.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta (владеет заблокированными в России Facebook и Instagram) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Это означает запрет на любые финансовые переводы в адрес заблокированных платформ. 12 октября СПБ Биржа сообщила о решении полностью прекратить сделки с акциями Meta с 14 ноября 2022 года.