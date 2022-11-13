Что бухгалтерам не нравится в новой форме ЕФС-1

Одно из предложений – разделить форму хотя бы на 2 части, чтобы кадровики и бухгалтеры могли спокойно заполнять отчет только по своей части.

Если коллеги сетуют, что в порядке заполнения не прописаны сроки сдачи. В ответ на эту претензию Минтруд отсылает к законам, в которых все сроки описаны. Ориентироваться надо на них.

Одно из предложений – описать, как сдавать отчеты за 2022 год в 2023 году.

Минтруд пояснил, что сдавать надо по старым правилам. Форма ЕФС-1 применяется только к периодам с 01.01.2023. За 2022 год надо отчитываться по тем формам, которые действуют сейчас.

Также Минтруд разъяснил, что в графе «Причина увольнения» (аналог формы СЗВ-ТД) необходимо указывать код и основание из классификатора.

Например, при увольнении по собственному желанию код будет такой: п3ч1с77тк.