Отчетность в ПФР

Что бухгалтерам не нравится в новой форме ЕФС-1

На проект с формой ЕФС-1, размещенный на федеральном портале, поступило около 30 предложений. Но разработчики не учили ни одно из них.

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Одно из предложений – разделить форму хотя бы на 2 части, чтобы кадровики и бухгалтеры могли спокойно заполнять отчет только по своей части.

Если коллеги сетуют, что в порядке заполнения не прописаны сроки сдачи. В ответ на эту претензию Минтруд отсылает к законам, в которых все сроки описаны. Ориентироваться надо на них.

Одно из предложений – описать, как сдавать отчеты за 2022 год в 2023 году.

Минтруд пояснил, что сдавать надо по старым правилам. Форма ЕФС-1 применяется только к периодам с 01.01.2023. За 2022 год надо отчитываться по тем формам, которые действуют сейчас.

Также Минтруд разъяснил, что в графе «Причина увольнения» (аналог формы СЗВ-ТД) необходимо указывать код и основание из классификатора.

Например, при увольнении по собственному желанию код будет такой: п3ч1с77тк.

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Отчетность в ПФР

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