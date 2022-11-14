👊 Мораторий на трудовые проверки отменили. С 19 ноября нучнут проверять задержку зарплаты

До конца 2022 года действует мораторий на плановые проверки бизнеса, в том числе, проверки трудовой инспекции. По трудовым проверкам есть исключения. Теперь их стало еще больше. С проверкой придут в компании, где задерживают зарплату.

Версия для печати

Опубликовано постановление Правительства от 10.11.2022 № 2036 с такой нормой.

Поправки вносят в постановление правительства от 10.03.2022 № 336, которым введен мораторий на проверки.

Новый повод для проверки: поступление от работников информации о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты.

Массовые нарушения – свыше 10% среднесписочной численности или более 10 человек.

Документ вступит в силу с 19 ноября 2022 года.

Сейчас внеплановые проверки могут быть по согласованию с прокуратурой при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Причем критерии такой угрозы в законе не описаны. Решение принимается при оценке конкретных обстоятельств, разъяснил Роструд в письме от 08.04.2022 № ПГ/08023-6-1.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Стало ясно, что делать, если сотрудник отказывается подписывать трудовой договор и хочет работать неофициально

Трудовые отношения возникают, в том числе, при фактическом допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Если сотрудник к работе приступил, трудовой договор заключен, хоть даже на бумаге его человек не подписал.

Мероприятия

Разместить
Онлайн-кассы

Эксперт: налоговикам надо сообщить о потере ККТ, они и решат, будет предупреждение или штраф

Если в ККТ закончился срок действия фискального накопителя, налоговики снимают кассу с учета в одностороннем порядке без заявления. Но предварительно они запросят фискальные данные и отчет о закрытии ФН. На передачу этой информации есть 60 дней.

ФСБУ Аренда

ФСБУ 25/2018 «Аренда»: основной порядок бухучета аренды у арендатора — как это понять

Приготовьтесь ломать мозг — мы возвращаемся к ФСБУ 25/2018. Ладно, шутим, просто читайте внимательнее, или потеряете суть происходящего. «Клерк» постарается рассказать о ППА и дисконтировании настолько просто, насколько это возможно.

ФСБУ 25/2018 «Аренда»: основной порядок бухучета аренды у арендатора — как это понять
Читать еще