👊 Мораторий на трудовые проверки отменили. С 19 ноября нучнут проверять задержку зарплаты

Опубликовано постановление Правительства от 10.11.2022 № 2036 с такой нормой.

Поправки вносят в постановление правительства от 10.03.2022 № 336, которым введен мораторий на проверки.

Новый повод для проверки: поступление от работников информации о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты. Массовые нарушения – свыше 10% среднесписочной численности или более 10 человек.

Документ вступит в силу с 19 ноября 2022 года.

Сейчас внеплановые проверки могут быть по согласованию с прокуратурой при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Причем критерии такой угрозы в законе не описаны. Решение принимается при оценке конкретных обстоятельств, разъяснил Роструд в письме от 08.04.2022 № ПГ/08023-6-1.