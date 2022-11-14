Инвестиции

СПБ Биржа сегодня прекратила сделки с акциями Meta

12 октября такое же решение приняла Мосбиржа. Организации исполняют закон о противодействии экстремистской деятельности.

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СПБ Биржа с 14 ноября прекратила все операции с акциями Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Решение озвучили еще месяц назад.

Компанию признали запрещенной в РФ еще в марте, Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов 11 октября.

На следующий день Мосбиржа прекратила торги бумагой.

Теперь и СПБ не торгует акциями Meta Platforms.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин рассказал, что инвесторам, купившим акции Meta, может грозить уголовное наказание. Правда, для этого надо определить легальный статус держателей бумаг.

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