Если компания не исполнила контракт из-за санкций, то включать ее в реестр недобросовестных поставщиков не будут

Из-за невозможности приобрести импортную продукцию в полном объеме некоторые компании столкнулись с невозможностью исполнить госконтракт, пишет ФАС на своем сайте.
В некоторых случаях заказчики отказывались от исполнения контрактов в одностороннем порядке.
Такие ситуации не должны приводить к включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как они являются обстоятельствами непреодолимой силы.
Важно, чтобы участник закупок смог представить информацию и документы, которые подтвердят, что исполнение контракта стало невозможным из-за введенных санкций.