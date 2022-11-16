Изменят условия льготы по налогу на прибыль для исключительных прав на РИД

Регионы могут снижать ставку налога на прибыль вплоть до 0%.
Сейчас льгота положена всем компаниям. Планируют сохранить ее только для российского бизнеса.
Проект поправок в статью 284 НК РФ размещен на федеральном портале.
Также уточняют состав объектов РИД для льготы:
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными Роспатентом, международными организациями (если они действуют в РФ) или иностранными национальными (или региональными) патентными ведомствами;
- селекционные достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза;
- зарегистрированные в Роспатенте программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.
При этом исключительные права на эти объекты интеллектуальной собственности должны принадлежать компании.