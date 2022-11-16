Семьи с двумя машинами и квартирами не получат детское пособие

Проект приказа Минтруда с правила для пособия опубликован на федеральном портале.

В документе прописан размер пособия (50%, 75% или 100%), критерии для получателей (по доходам и имуществу).

Доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума (из расчета на человека).

Кроме того, будут учитывать имущество. Пособие не дадут тем, у кого: 2 и более квартиры, если их общая площадь больше 24 м2 на человека;

2 и более жилого дома, если их общая площадь больше 40 м2 на человека;

2 и более садовых дома;

2 и более гаража;

земельный участок более 0,25 га или 1 га в сельской местности;

2 и более автомобиля.

Из этих норм есть ряд исключений.

Есть также условие о том, что у получателей пособия должен быть доход (правило «нулевого дохода»). Но из этого правила очень много исключений (например, если член семьи был на учете в ЦЗН, ухаживал за ребенком до 3 лет, проходил лечение, военнуб службу и т. д.).

Закон о новом пособии накануне приняла Госдума. Он направлен в Совет Федерации.