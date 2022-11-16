Маркетплейсы подводят итоги распродаж: спрос был высокий, но в целом роста продаж нет

На «Яндекс.Маркете» распродажа началась 9 ноября и длилась до 13 ноября. Оборот продаж за этот период вырос втрое по сравнению с прошлым годом, сообщает «VC.ru».

Средний чек на Яндексе увеличился на 70%, а число продаж стало больше почти в три раза.

Wildberries начали распродажу еще 2 ноября.

Пользователи купили товаров на 123,8 млрд руб., а количество заказов выросло больше чем в два раза.

OZON сообщил о достижении оборота в 1 млрд руб. в первые четыре часа распродажи.

Тем не менее общее количество онлайн-платежей в России с 11 по 13 ноября сократилось на 34%.

В основном пользователи приобретали бытовую технику, одежду, постельное белье и новогодние гирлянды.