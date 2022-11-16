На незаконное предпринимательство и схемы с валютной выручкой не будут заводить уголовку. Если инцидент первый

Законопроект о защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования Госдума одобрила в первом чтении.

Новые правила помогут избежать уголовной ответственности лицам, впервые совершившим преступление в сфере незаконного предпринимательства, банковской деятельности или уклонения от репатриации валютной выручки. Для этого надо будет возместить ущерб гражданину, организации или предприятию.

Общий объем выплат в три раза превысит доход от преступления. Сумму ущерба придется вернуть в полной мере государству или гражданину. А двойную сумму сверх того – перечислить в бюджет.

«Мы предлагаем расширить перечень лиц, для которых станет возможно возмещение ущерба вместо наступления уголовной ответственности. Это позволит охватить особо крупные размеры доходов и средств по указанным преступлениям, даст возможность обеспечить защищенность прав граждан, а также повысит поступление компенсационных средств в федеральный бюджет», – пояснил Игорь Антропенко, член Комитета по промышленности и торговле, автор законопроекта.

Рассматриваемый законопроект можно только приветствовать и было бы вполне логично, если его примут, считает Руслан Зафесов, адвокат по уголовным делам.

С точки зрения общественной опасности нет существенной разницы между уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере и, к примеру, незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. При том, что эти преступления чаще всего связаны. Однако уклонист от уплаты налогов имеет возможность возместить ущерб и добиться прекращения уголовного преследования, а «обнальщик» – нет.

Несмотря на то, что в качестве обоснования законопроекта используется формирование благоприятного делового климата в России и создание дополнительных гарантий предпринимательства, фактически – это лишь попытки получить дополнительный источник пополнения бюджета, добавляет эксперт.