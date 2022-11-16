Бизнесмены смогут продолжать вести дела под следствием

Минюст разработал законопроект, позволяющий бизнесменам, находящимся под следствием по экономическим преступлениям, продолжать руководить компанией и принимать решения, пишет РБК.

Такие предприниматели смогут управлять бизнесом и имуществом, если его не изъяли и не арестовали.

Кроме того, ст. 108 УПК (заключение под стражу) могут скорректировать так: заключить под стражу подозреваемого или обвиняемого предпринимателя возможно в случае, если он не имеет постоянного или временного места жительства на территории России, нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Генпрокуратура просит рассмотреть законопроект на неделе с 21 по 27 ноября.

Поправки в УПК подготовил Минюст, исполняя президентское поручение.