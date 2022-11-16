Экономические преступления

Бизнесмены смогут продолжать вести дела под следствием

У подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и экономической деятельности, будет больше гарантий не потерять бизнес в ходе расследования.

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Минюст разработал законопроект, позволяющий бизнесменам, находящимся под следствием по экономическим преступлениям, продолжать руководить компанией и принимать решения, пишет РБК.

Такие предприниматели смогут управлять бизнесом и имуществом, если его не изъяли и не арестовали.

Кроме того, ст. 108 УПК (заключение под стражу) могут скорректировать так: заключить под стражу подозреваемого или обвиняемого предпринимателя возможно в случае, если он не имеет постоянного или временного места жительства на территории России, нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Генпрокуратура просит рассмотреть законопроект на неделе с 21 по 27 ноября.

Поправки в УПК подготовил Минюст, исполняя президентское поручение.

«И в третий раз закинул старик невод в синее море.. Все это полумеры. Надо просто перестать арестовывать предпринимателей и чтобы эта мера действительно исполнялась судами. Этот законопроект похож на попытку вылечить рану от топора прикладыванием подорожника. Слишком много „если“ в законопроекте, которые позволяют следователям и судьям принимать удобные для них решения», – поделился с нами адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей» Вячеслав Василевский.

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