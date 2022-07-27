АУСН

❌ Ювелирный бизнес лишили права на УСН. Теперь лишают права на АУСН

Пока ювелирная отрасль сокрушается по поводу отмены для них права на УСН с 2023 года и надеется, что этот запрет снимут, им нанесли еще один удар. Применять АУСН они тоже не смогут.

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Такую поправку в федеральный закон № 17-ФЗ от 25.02.2022 подготовил Минфин. Проект опубликован на федеральном портале.

Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.

Там 33 пункта. Но скоро будет 34.

Пункт № 34: организации и ИП, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгметаллов.

Таким образом, ювелирному бизнесу придется применять ОСНО. Другого выхода нет.

Добавим, что бизнес-защитники предлагают варианты смягчения этого удара ­ — от возможности применять вычет по НДС по старым покупкам до полной отмены новых норм и возврату ювелирам права на УСН.

 

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