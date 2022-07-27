❌ Ювелирный бизнес лишили права на УСН. Теперь лишают права на АУСН

Такую поправку в федеральный закон № 17-ФЗ от 25.02.2022 подготовил Минфин. Проект опубликован на федеральном портале.
Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.
Там 33 пункта. Но скоро будет 34.
Пункт № 34: организации и ИП, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгметаллов.
Таким образом, ювелирному бизнесу придется применять ОСНО. Другого выхода нет.
Добавим, что бизнес-защитники предлагают варианты смягчения этого удара — от возможности применять вычет по НДС по старым покупкам до полной отмены новых норм и возврату ювелирам права на УСН.