📛 Минфин не будет отказываться от своей идеи облагать взносами выплаты старшим по дому

Законопроект с такой нормой размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали тут.

В статье 402 НК РФ четко пропишут, что выплаты членам совета МКД, избранных жильцами, облагаются взносами. Речь идет о выплатах, которые начисляет УК на основании решения общего собрания собственников квартир.

Это масштабный законопроект с множеством поправок в НК РФ, на который от бизнеса и граждан поступило более 300 предложений.

Среди них – не вводить норму о взносах для старших по дому.

Отмечается, что выплаты старшим по дому возможны в силу жилищного законодательства и не обусловлены заключением трудового договора или гражданско-правового договора. К такому мнению приходят и суды.

Но вердикт Минфина – предложение не поддерживается.

По мнению Минфина, здесь возникают трудовые отношения, да и договор ГПХ тоже можно заключить. Так что однозначно – взносы должны быть.

В письме от 15.06.2022 № 03-15-05/56609 Минфин разъяснял, что для старшего по дому работодатель – это жильцы, а страхователь и налоговый агент – это управляющая компания.

Аналогичное мнение выражено в письмах от 04.05.2022 № 03-15-05/40708, от 12.10.2022 № 03-04-06/98557.