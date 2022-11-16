НДС

Лимит рекламных расходов без НДС предложили повысить в 10 раз. Но повысят только в 3 раза

Передача товаров в рекламных целях не облагается НДС, если стоимость единицы товара – не более 100 рублей. Скоро лимит поднимут до 300 рублей. Есть предложение сделать лимит 1 000 рублей, но Минфин против.

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Поднять необлагаемый максимум до 1 000 рублей предложили в ходе обсуждения законопроекта с поправками в НК, который пока еще не внесен в Госдуму.

Минфин такое предложение отверг.

Установление стоимостного порога в размере 1 000 рублей, при котором передача товаров (работ, услуг) в рекламных целях не будет облагаться НДС, может привести к скрытой реализации без НДС, отметили в Минфине.

Ранее Минфин разъяснял, что если рекламные материалы не отвечают признакам товара (не предназначены для реализации в собственном качестве), то при их передаче не будет НДС независимо от стоимости. Это, например, рекламные брошюры, проспекты, буклеты, листовки, значки с рекламной символикой (письмо от 23.12.2015 № 03-07-11/75489).

Если же речь идет о товаре (например, ежедневники, блокноты, ручки, пакеты, футболки), то применяют лимит. Пока он 100 рублей за штуку. Будет 300 рублей.

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