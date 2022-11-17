❗ Налоговики вскрыли новую схему неуплаты НДС

Под взор ФНС попали импортеры и производители кормовых добавок для животных, пишут «Известия».

Бизнес ввозил и реализовывал продукцию по льготной ставке 10%. Но налоговики посчитали, что она должна быть 20%, поскольку добавки, по их мнению, не являются кормами.

Одной из компаний – «Техкорм» – ИФНС России № 26 по Москве доначислила 1 млрд рублей с 2016 по 2021 год.

Ревизоры считают, что премиксы и кормовые концентраты должны были облагаться НДС по ставке 18–20%, а не по льготной ставке 10%, как корма. Как считают в инспекции, эта продукция – кормовые добавки и «фармакологическая продукция», пояснили в компании. Ни того, ни другого нет в перечне для льготной ставки НДС, в отличие от комбикормов, что и послужило причиной для начисления.

Компания оспорила сумму в УФНС России по Москве в конце октября, сейчас ожидает решение. И уже предупреждает о подорожании птицы и свинины.

Кстати, эта история с НДС на кормовые добавки – отнюдь, не первая. Противостояние бизнеса и налоговиков по этому вопросу длится много лет.

Об этой скандальной истории мы рассказывали в материале ««С кого Минфин требует НДС за прошлые годы, и почему за это заплатим мы с вами».

Минфин давал сначала одни разъяснения, потом прямо противоположные. В итоге бизнесу доначисляют миллиардный НДС.