⚠️ 1С выпустила разъяснения для пользователей системы «1С:Предприятие 8»

Компания предлагает способы решения выявленных проблем. Информация постоянно уточняется и дополняется.

Есть проблема с работой 32-разрядных серверов.

На версиях платформы 8.3.22.1704, 8.3.21.1622, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2757 клиенты 32-разрядных серверов могут аварийно завершаться.

Если у пользователя появилась такая проблема, надо обновить версию платформы:

Проблемная версия Заменить на версию 8.3.22 8.3.22.1704 8.3.22.1709 или выше 8.3.21 8.3.21.1622 8.3.21.1624 или выше 8.3.20 8.3.20.2180 8.3.20.2184 или выше 8.3.19 8.3.19.1723 8.3.19.1726 или выше 8.3.18 8.3.18.1957 8.3.18.1959 или выше 8.3.17 8.3.17.2757 8.3.17.2760 или выше

В версии 8.3.17.2757 платформы «1С:Предприятие» обнаружена функциональная ошибка: в движениях регистра бухгалтерии, у которых счет Дт равен счету Кт, может некорректно отражаться субконто Кт.

В случае использования версии 8.3.17.2757 рекомендуется обновить платформу «1С:Предприятие» до версии 8.3.17.2760 или более поздних актуальных версий 8.3.18–8.3.22.

Далее есть два варианта действий:

Более простой и менее трудоемкий – использовать патч для автоматического исправления данных; Применить обработку для соответствующей типовой конфигурации.