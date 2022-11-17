Битрикс24 выпустил масштабный релиз

Главными трендами обновления Битрикс24.Полярная Звезда стали: мобильность сотрудников, цифровой документооборот и эмоциональная стабильность.

Поэтому команда Битрикс24 анонсировала 10 новинок.

Битрикс24.Подпись

Предприниматели получают бесплатный инструмент для оцифровки бюрократии. Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания документа.

Клиент сможет получить договор по WhatsApp, SMS, email и сразу подписать в смартфоне – ему не нужна регистрация в Битрикс24. Эта модель ускорит процесс покупки в несколько раз.

Новинка полностью соответствует 63-ФЗ.

Мобильная CRM

Компании могут полноценно работать с клиентской базой с мобильного устройства. Доступ к ПК или ноутбуку больше не нужен – это равноценная замена десктоп-версии CRM.

Мобильные задачи

Руководители получают возможность контролировать статус, ход и скорость выполнения задач в любое время и в любом месте. В 2022 году смартфон полностью заменил стационарное рабочее место.

Push CRM

Бизнес успеет оформить все сделки – CRM сама напомнит сотруднику о всех срочных делах на день. А руководитель увидит по счетчикам менеджеров всю картину отдела – новинка делает работу коллег прозрачной.

По концепции разработчиков Битрикс24 – это новая философия продаж.

Новые темы оформления

Забота о ментальном здоровье – один из главных корпоративных трендов 2022 года. Позитивный настрой и удобное рабочее пространство напрямую влияют на продуктивность работы мозга.

Большой набор новых тем оформления от Битрикс24 создан, чтобы улучшать настроение сотрудников.

Также в релиз вошли:

Enterprise-пакет. Права доступа в каталоге товаров и Складском учете. Новое десктоп-приложение для Windows и Mac 14.0. Десктоп-приложение для Linux. 1С-Бэкофис 3.0.

Комментарий эксперта

Юрий Волошин, руководитель отдела развития продуктов Битрикс24:

«В 2022 году предприниматели действуют в тотальной непредсказуемости – это корпоративный стандарт будущего. Организации требуют от IT-компаний обеспечить их digital-инструментами для работы в новых условиях.

В пандемию Covid-19 Битрикс24 помог бизнесу работать на тотальной удаленке. А сегодня мы учимся совмещать все рабочие форматы – офис, дистанционку и гибрид. Корпоративные онлайн-инструменты для смартфонов – один из ключевых трендов для адаптации сотрудников к рынку 2022-2023 годов.

Поэтому хедлайнерами нового релиза Битрикс24.Полярная звезда стали бесплатная digital-подпись документов, Мобильная CRM и Мобильные Задачи.

За 10 лет главная задача нашей команды не изменилась – помогать бизнесу работать независимо от ситуации».