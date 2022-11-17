Битрикс24 выпустил масштабный релиз

Главными трендами обновления Битрикс24.Полярная Звезда стали: мобильность сотрудников, цифровой документооборот и эмоциональная стабильность.
Поэтому команда Битрикс24 анонсировала 10 новинок.
Битрикс24.Подпись
Предприниматели получают бесплатный инструмент для оцифровки бюрократии. Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания документа.
Клиент сможет получить договор по WhatsApp, SMS, email и сразу подписать в смартфоне – ему не нужна регистрация в Битрикс24. Эта модель ускорит процесс покупки в несколько раз.
Новинка полностью соответствует 63-ФЗ.
Мобильная CRM
Компании могут полноценно работать с клиентской базой с мобильного устройства. Доступ к ПК или ноутбуку больше не нужен – это равноценная замена десктоп-версии CRM.
Мобильные задачи
Руководители получают возможность контролировать статус, ход и скорость выполнения задач в любое время и в любом месте. В 2022 году смартфон полностью заменил стационарное рабочее место.
Push CRM
Бизнес успеет оформить все сделки – CRM сама напомнит сотруднику о всех срочных делах на день. А руководитель увидит по счетчикам менеджеров всю картину отдела – новинка делает работу коллег прозрачной.
По концепции разработчиков Битрикс24 – это новая философия продаж.
Новые темы оформления
Забота о ментальном здоровье – один из главных корпоративных трендов 2022 года. Позитивный настрой и удобное рабочее пространство напрямую влияют на продуктивность работы мозга.
Большой набор новых тем оформления от Битрикс24 создан, чтобы улучшать настроение сотрудников.
Также в релиз вошли:
- Enterprise-пакет.
- Права доступа в каталоге товаров и Складском учете.
- Новое десктоп-приложение для Windows и Mac 14.0.
- Десктоп-приложение для Linux.
- 1С-Бэкофис 3.0.
Комментарий эксперта
Юрий Волошин, руководитель отдела развития продуктов Битрикс24:
«В 2022 году предприниматели действуют в тотальной непредсказуемости – это корпоративный стандарт будущего. Организации требуют от IT-компаний обеспечить их digital-инструментами для работы в новых условиях.
В пандемию Covid-19 Битрикс24 помог бизнесу работать на тотальной удаленке. А сегодня мы учимся совмещать все рабочие форматы – офис, дистанционку и гибрид. Корпоративные онлайн-инструменты для смартфонов – один из ключевых трендов для адаптации сотрудников к рынку 2022-2023 годов.
Поэтому хедлайнерами нового релиза Битрикс24.Полярная звезда стали бесплатная digital-подпись документов, Мобильная CRM и Мобильные Задачи.
За 10 лет главная задача нашей команды не изменилась – помогать бизнесу работать независимо от ситуации».