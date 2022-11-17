🔥 Снизили пошлину на регистрацию правок в ЕГРН при аренде: не более тысячи рублей

Госдума приняла в третьем чтении проект, который снижает пошлины за регистрацию правок в ЕГРН при аренде. Эта норма позволит сократить необоснованные расходы предпринимателей.

Сейчас за госрегистрацию сделок с недвижимостью и дополнительные соглашения к договорам аренды граждане платят 2 тыс. рублей пошлины, а организации – 22 тыс. Госрегистрация допсоглашений к договорам аренды тоже оплачивается.

Депутаты сочли установленные цифры необоснованной финансовой нагрузкой, которая негативно влияет на рынок недвижимости.