Госпошлина

🔥 Снизили пошлину на регистрацию правок в ЕГРН при аренде: не более тысячи рублей

С 1 января 2023 года размер пошлины составит 350 рублей для физических лиц и 1 тыс. – для организаций.

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Госдума приняла в третьем чтении проект, который снижает пошлины за регистрацию правок в ЕГРН при аренде. Эта норма позволит сократить необоснованные расходы предпринимателей.

Сейчас за госрегистрацию сделок с недвижимостью и дополнительные соглашения к договорам аренды граждане платят 2 тыс. рублей пошлины, а организации – 22 тыс. Госрегистрация допсоглашений к договорам аренды тоже оплачивается.

Депутаты сочли установленные цифры необоснованной финансовой нагрузкой, которая негативно влияет на рынок недвижимости.

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