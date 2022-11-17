📋 Бухгалтерам расскажут про отчетность и тарифы в новый Страховой фонд с 2023 года

Вебинар начинается в 15:00, регистрируйтесь.
Вот, что мы обсудим:
- Изменения в нормативных актах в связи с созданием Социального фонда России;
- Изменение отчетности. Единая форма сведения ЕФС-1;
- График сдачи новой отчетности в 2023 году;
- Тарифы страховых взносов в 2023 году;
- Изменения по работе с договорами ГПХ и иностранными работниками;
- Что нужно сделать работодателям до 2023 года (ЛНА, Положение о защите персональных данных, приказы о назначении ответственных и т.д.).
Участники вебинара получат сертификат о прохождении курса, который пригодится при устройстве на новую работу в следующем году.