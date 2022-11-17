Отчетность в ПФР

📋 Бухгалтерам расскажут про отчетность и тарифы в новый Страховой фонд с 2023 года

22 ноября приглашаем вас на вебинар о том, как жить и работать после объединения ПФР и ФСС.

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Вебинар начинается в 15:00, регистрируйтесь.

Вот, что мы обсудим: 

  • Изменения в нормативных актах в связи с созданием Социального фонда России;
  • Изменение отчетности. Единая форма сведения ЕФС-1;
  • График сдачи новой отчетности в 2023 году;
  • Тарифы страховых взносов в 2023 году;
  • Изменения по работе с договорами ГПХ и иностранными работниками;
  • Что нужно сделать работодателям до 2023 года (ЛНА, Положение о защите персональных данных, приказы о назначении ответственных и т.д.).

Участники вебинара получат сертификат о прохождении курса, который пригодится при устройстве на новую работу в следующем году.

Повышение квалификации

Мероприятия

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«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было

По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было
44-ФЗ

Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок

Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.

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