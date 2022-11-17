У сети «АндерСон» заказали 110 пунктов документов для представления по выездной проверке

Адвокаты, которые собираются защищать сеть семейных кафе «АндерСон», получили из налоговой запрос представить документы.

Не поверите: в список попали журналы сварочных работ и учета забора воды. Хотя, поверите, конечно, кого мы пытаемся насмешить.

Зато предпринимательница отмечает, что сменился тон общения: налоговики стали вести себя корректно.

«Чаю, конечно, не предлагали, но мордобоя и оскорблений больше не было, ну и на том спасибо. Впереди, я так понимаю, месяцы вот этого всего(», - написала Анастасия Татулова в Telegram.

Напомним, история началась в понедельник, когда в компанию пришли с проверкой. Если судить по материалам, которые представляла владелица, налоговые инспекторы нарушали правила осмотра помещения.