НДС на продукты и детские товары предложили снизить с 10% до 5%

Законопроект с поправкой в статью 164 НК РФ внесли в Госдуму.
Так, по ставке 5% планируют облагать:
- продовольственные товары;
- товары для детей;
- периодические печатные издания (кроме эротических);
- книги;
- медицинские товары.
Авторы проекта, депутаты от «СР» в пояснительной записке пишут, что это поможет снизить цены на продукты и детские вещи и станет поддержкой для семей с детьми, которых среди малообеспеченных – большинство.
Кстати, Минфин и ФНС утверждают, что снижение ставки НДС не приведет к снижению цен, потому что они продиктованы рынком.