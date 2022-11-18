НДС на продукты и детские товары предложили снизить с 10% до 5%

Законопроект с поправкой в статью 164 НК РФ внесли в Госдуму.

Так, по ставке 5% планируют облагать:

продовольственные товары;

товары для детей;

периодические печатные издания (кроме эротических);

книги;

медицинские товары.

Авторы проекта, депутаты от «СР» в пояснительной записке пишут, что это поможет снизить цены на продукты и детские вещи и станет поддержкой для семей с детьми, которых среди малообеспеченных – большинство.

Кстати, Минфин и ФНС утверждают, что снижение ставки НДС не приведет к снижению цен, потому что они продиктованы рынком.