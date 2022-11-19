УК РФ

Бухгалтеры продолжают похищать деньги предпринимателей

В Якутии бухгалтер похитила 2,6 млн рублей у двух предпринимателей, завершено расследование уголовного дела.

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В Якутии бухгалтер похитила более 2,6 млн рублей у двух предпринимателей, завершено расследование уголовного дела, сообщает тг-канал МВД.

51-летняя женщина работала в компании, оказывающей услуги бухгалтерского учета организациям. По договору о полной индивидуальной материальной ответственности она была уполномочена вести учет, составлять и предоставлять товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества. Бухгалтеру предоставили доступ к банковским картам двух предпринимателей, с которых злоумышленница систематически похищала деньги через банкоматы. С января по март 2022 года обвиняемая присвоила 2 млн 660 тыс. рублей.  

Женщине предъявили обвинения в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь ее ждет суд.

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