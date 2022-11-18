У бухгалтеров пошли проблемы с адресом новых сотрудников из новых регионов

Своими опасениями по поводу сдачи отчетов в такой ситуации (6-НДФЛ, РСВ) делятся наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Кроме того, бывает, что россияне вообще не имеют прописки.

Ее отсутствие не является причиной в отказе приема на работу. Запрета на прием таких сотрудников в ТК не установлено.

Коллеги предлагают в таком случае забить в программу адрес со слов работника (по которому он фактически проживает).

Бухгалтеры по своему опыту знают, что главное – СНИЛС. Без адреса и ИНН отчет можно сдать, хотя предупреждения о возможных ошибках будут.