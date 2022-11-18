Больше половины работодателей с нехваткой кадров компенсируют их самозанятыми

Сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру и сервис для работы с самозанятыми Подработка провели исследование и выяснили, как часто и почему российские компании нанимают самозанятых.

60% опрошенных работодателей сотрудничают с внештатными специалистами.

В первую очередь компании работают с самозанятыми (59%) и с ИП (52%). Еще 43% бизнесменов привлекают к выполнению задач физлиц без статуса самозанятого или ИП.

Одна из главных причин, почему привлекают самозанятых – кадровый дефицит, который зачастую связан с сезонными факторами. Так ответили 64% опрошенных работодателей. 48% компаний считают, что с внештатными сотрудниками проще заключать договоры. Экономию на дополнительных выплатах отнесли к преимуществам 45% бизнесменов. И только 24% работают с самозанятыми из-за низкой налоговой ставки.

К помощи внештатных специалистов регулярно обращаются 46% компаний, время от времени – 48%, очень редко – 5%.