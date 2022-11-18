Проверки

Инспекторы будут проверять бизнес онлайн через смартфоны

Компании начнут проверять дистанционно, по видеосвязи, согласно определенному маршруту и чек-листу. Это снизит нагрузку и на бизнес, на госорганы.

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Минэкономразвития запускает мобильное приложение «Инспектор», чтобы дистанционно проводить контрольные проверки.

Платформа позволяет автоматизировать работу инспекторов, упростить получение лицензий, аккредитаций и снизить нагрузку на бизнес.

Проверки пойдут по видеосвязи, по строгому маршруту и чек-листу.

В приложении можно сохранить все материалы, посмотреть историю проверок и расписаться в акте электронной подписью.

Сейчас приложение работает в тестовом режиме, чиновники провели более 100 проверок. А масштабный запуск запланирован на апрель 2023 года.

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