Инспекторы будут проверять бизнес онлайн через смартфоны

Минэкономразвития запускает мобильное приложение «Инспектор», чтобы дистанционно проводить контрольные проверки.
Платформа позволяет автоматизировать работу инспекторов, упростить получение лицензий, аккредитаций и снизить нагрузку на бизнес.
Проверки пойдут по видеосвязи, по строгому маршруту и чек-листу.
В приложении можно сохранить все материалы, посмотреть историю проверок и расписаться в акте электронной подписью.
Сейчас приложение работает в тестовом режиме, чиновники провели более 100 проверок. А масштабный запуск запланирован на апрель 2023 года.