Скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС будут считать по данным формы ЕФС-1

Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки связаны с грядущим объединением фондов ФСС и ПФР.

Скидки устанавливают с учетом состояния охраны труда, результатов СОУТ и обязательных медосмотров.

Брать данные (о СОУТ, медосмотрах) теперь будут из новой формы ЕФС-1 (ее скоро утвердят). Но данные нужны за 3 года. За периоды до 2023 года данные будут брать из 4-ФСС.

С 2023 года вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1. Для сведений о медосмотрах и СОУТ там есть отдельный подраздел.

Чтобы получить скидку на следующий год, надо подать заявление не позднее 1 ноября.

Скидка устанавливается, если по итогам работы организации за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли и в предыдущем году в организации не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Максимальная скидка не может превышать 40% от утвержденного страхового тарифа.

Надбавка назначается, если за 3 года уровень травматизма был выше среднего уровня по отрасли или были страховые случаи со смертельным исходом.