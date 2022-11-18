Взносы в ФСС

Скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС будут считать по данным формы ЕФС-1

Внесут изменения в методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве.

Версия для печати

Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки связаны с грядущим объединением фондов ФСС и ПФР.

Скидки устанавливают с учетом состояния охраны труда, результатов СОУТ и обязательных медосмотров.

Брать данные (о СОУТ, медосмотрах) теперь будут из новой формы ЕФС-1 (ее скоро утвердят).

Но данные нужны за 3 года. За периоды до 2023 года данные будут брать из 4-ФСС.

С 2023 года вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1. Для сведений о медосмотрах и СОУТ там есть отдельный подраздел.

Чтобы получить скидку на следующий год, надо подать заявление не позднее 1 ноября.

Скидка устанавливается, если по итогам работы организации за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли и в предыдущем году в организации не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Максимальная скидка не может превышать 40% от утвержденного страхового тарифа.

Надбавка назначается, если за 3 года уровень травматизма был выше среднего уровня по отрасли или были страховые случаи со смертельным исходом.

Повышение квалификации

Больничные

🙉 ФСС переплатил пособие по больничному и винит во всем работодателя, выдавшего справку 182н

Справка 182н, выданная совместителю, может сыграть злую шутку с его работодателем. По ней человек может получить пособие из расчета двойного дохода. Кто виноват и что делать, теперь разбирается бухгалтер.

Бухгалтеры

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»
Автоматизация учета

Машиночитаемые доверенности в 2023: вопросы и ответы

В 2023 году обязательным условием для подписания электронных документов станет использование машиночитаемой доверенности. В сервисе 1С-Отчетность от Калуги Астрал уже сейчас полноценно ведется работа с МЧД. Можно «обкатать» систему и обучить сотрудников заранее.

Машиночитаемые доверенности в 2023: вопросы и ответы

Мероприятия

Разместить

Крутой кабинет для CTO

Помните я говорил, что мы закончили ремонт и наш CTO выбрал себе место на самом вверху. Пришло время про этот кабинет расскзать.

Крутой кабинет для CTO
Читать еще