🎄 31 декабря хотят сделать официальным праздничным днем

Законопроект планирует рассмотреть Госдума в декабре. Это проект от ЛДПР был внесен еще в 2020 году.

Одновременно из числа праздничных дней исключат 8 января.

Таким образом, новогодние каникулы будут 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря, а 7 января – Рождество.

В пояснительной записке отмечается, что 31 декабря все равно толком никто не работает. Люди трудятся в полсилы, берут отгулы или отпуск без содержания.

В комитете Госдумы по труду предлагают поддержать этот законопроект, пишут «Известия».

Кстати, представитель КПРФ Николай Харитонов высказался против этой инициативы. По его словам, 31 декабря раньше всегда была возможность сначала поздравить товарищей по работе, а потом встретить праздник дома.

«У хорошей хозяйки заранее всё должно быть готово. А что, она в последний день будет бегать? Разве она что-то так впопыхах приготовит?», – недоумевает коммунист.