В Луганске открыли первую межрайонную инспекцию ФНС России

Список документов для регистрации:
- заявление по форме № Р11001;
- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ;
- учредительный документ, если юридическое лицо не будет действовать на основании типового устава.
Для ИП нужно заявление по форме № Р21001 и копия паспорта гражданина РФ. Срок регистрации – три рабочих дня.
Процедура бесплатна как для действующего, так и для нового бизнеса.
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