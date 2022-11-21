В Луганске открыли первую межрайонную инспекцию ФНС России

Список документов для регистрации:

заявление по форме № Р11001;

решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ;

учредительный документ, если юридическое лицо не будет действовать на основании типового устава.

Для ИП нужно заявление по форме № Р21001 и копия паспорта гражданина РФ. Срок регистрации – три рабочих дня.

Процедура бесплатна как для действующего, так и для нового бизнеса.

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