Регистрация ООО

В Луганске открыли первую межрайонную инспекцию ФНС России

В офисе можно зарегистрировать бизнес и предпринимательство в российской налоговой системе.

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Список документов для регистрации:

  • заявление по форме № Р11001;
  • решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ;
  • учредительный документ, если юридическое лицо не будет действовать на основании типового устава.

Для ИП нужно заявление по форме № Р21001 и копия паспорта гражданина РФ. Срок регистрации – три рабочих дня.

Процедура бесплатна как для действующего, так и для нового бизнеса.

Во время открытия инспекции налоговики собрали послания будущим поколениям и запечатали их в «капсуле времени». Вскрыть ее планируют через несколько лет, в день сотрудника Налоговой службы – 21 ноября 2040 г.

Напомним, что ФНС запустила промостраницу с инструкциями предпринимателям из новых регионов РФ. Они помогут в переходный период.

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