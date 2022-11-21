Кадровый учет

Запись в трудовую книжку мобилизованным надо делать со ссылкой на статью 351.7 ТК

Действие трудового договора с мобилизованным сотрудником приостанавливается. В ЭТК по форме СЗВ-ТД вносят сведения с кодом «Приостановление». Запись надо сделать и в бумажную трудовую книжку.

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Роструд сообщает, что запись в трудовой книжке должна быть такая:

«Действие трудового договора приостановлено (часть 1 статьи 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации)».

В обосновании Роструд ссылается на приказ Минтруда от 19.05.2021 № 320н о заполнении трудовых книжек.

В частности, Роструд указывает, что по п. 3 приложения № 2 к этому приказу записи рекомендуется производить аккуратно, чернилами черного, синего или фиолетового цвета и без каких-либо сокращений.

Однако Роструд умолчал о том, что по этому приказу в сведения о работе трудовой книжки вносят записи только о работе, постоянных переводах и увольнении.

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