Мужчины не отвечают на звонки работодателей, а женщины чаще ходят на собеседования: об изменениях на рынке труда из-за мобилизации

Мобилизация усилила дефицит кадров рабочих специальностей в России, говорят итоги исследования HeadHunter (есть в распоряжении «Клерк»).

Самым неожиданным для аналитиков стали признания работодателей, что мужчины перестали отвечать на звонки работников кадров, потому что те звонят с неизвестных номеров. По статистике дозвониться не удается до каждого второго потенциального сотрудника-мужчины.

А поэтому на собеседования начали активнее звать женщин. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали реже звать на 5,3%.

Также, по данным рекрутеров, вырос спрос на рабочий персонал. Это одна из наиболее активно мобилизуемых категорий соискателей.

Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится.

Также на российские вакансии из-за волны релокации все чаще стали откликаться наши граждане, но из-за рубежа. Прирост резюме россиян в Казахстане составил 81% (в сравнении с 10 по 22 октября с показателями за период с 10 по 22 сентября), в Грузии и Узбекистане – 59%, в Кыргызстане – 55%, в Армении – 44%, в Азербайджане – 38%, в Турции – 33%.