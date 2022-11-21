ЦБ рассказал, какую схему мошенники используют для обмана сейчас

Мошенники сообщают человеку, что среди скомпрометированных данных могут быть и его сведения. Предлагают свериться с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего, сообщает ЦБ.

Далее уточняют, в каком банке обслуживается человек, просят данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне. Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенники отправляют в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Данные банковских карт нужны только мошенникам. Ни сотрудники банков, ни правоохранители такую информацию не запрашивают.

Если есть сомнения, любой разговор «из банка», «от полицейского» можно прервать и перезвонить самостоятельно.