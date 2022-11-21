💁 Сотрудница уходит с работы на час раньше, игнорируя указания директора. Не нравится? Попробуйте уволить

Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Свой ранний уход новая сотрудница аргументирует тем, что она никуда не выходит в обед.

Но, во-первых, в ее трудовом договоре четко прописано время работы, в том числе, окончание рабочего дня. Сдвига на время обеда (если его нет) не предусмотрено.

Во-вторых, перерыв обязателен по нормам ТК РФ.

И в-третьих, что особенно поражает ее коллег, в обеденный перерыв она обедает вместе со всеми. Это происходит в офисе (в комнате для приема пищи).

Все работают до 18 часов, а она уходит в 17 часов.

Директор возмущен, требует доработать еще час, но сотруднице все нипочем. С надменным видом она покидает офис. И так каждый день. Директор для нее – не указ.

Участники обсуждения накидали идей, как избавиться от такой работницы. Но в основном все сходятся во мнении, что увольнение за прогул не пройдет. Суд часто встает на сторону работников.

Предлагают провести сокращение, выплатить ей 3 оклада и забыть эту ситуацию, как страшный сон.

Но нашлись и те, кто встал на сторону работницы и считает, что работодатель должен пойти ей навстречу. Если человек хочет уходить с работы на час раньше, пусть уходит, значит ей надо.

Присоединяйтесь к обсуждению!