Принят закон о новом пособии на детей с рождения до 17 лет

Федеральный закон от 21.11.2022 № 455-ФЗ опубликован на официальном портале.

Новое пособие, которое сначала хотели назвать универсальным, но потом передумали, заменит собой такие пособия:

пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим;

ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет;

ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;

ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Размер пособия – 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Сейчас беременные без вариантов получают только 50% ПМ. Так что тем, у кого низкий доход, новое пособие будет выгоднее.

А вот пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сейчас платят всем независимо от дохода. Так что те, у кого большой доход, по новым правилам получать это пособие не будут.

Новые правила действуют на тех, у кого дети родятся после 01.01.2023. Остальные могут выбрать – продолжать получать старое пособие или перейти на новое.