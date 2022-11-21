Трудовые отношения

Направить заявление на субсидию при трудоустройстве безработных надо до 15 декабря

Воспользоваться мерой поддержки смогут ИП и организации, которые заключили трудовые договоры с гражданами, зарегистрированными в центрах занятости в качестве безработных.

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Программа охватывает всю молодежь (до 30 лет), которая находится в поиске работы, напоминает ФСС.

Размер субсидии – 60 тыс. руб. на одно рабочее место.

Подать заявление можно через личный кабинет на портале ФСС.

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Бухгалтерская финансовая отчетность в Федресурсе – с 01.01.2022 обязаны публиковать все компании, которые проводят аудит

Мероприятия

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Трудовые отношения

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