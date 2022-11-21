Направить заявление на субсидию при трудоустройстве безработных надо до 15 декабря

Программа охватывает всю молодежь (до 30 лет), которая находится в поиске работы, напоминает ФСС.
Размер субсидии – 60 тыс. руб. на одно рабочее место.
Подать заявление можно через личный кабинет на портале ФСС.
Воспользоваться мерой поддержки смогут ИП и организации, которые заключили трудовые договоры с гражданами, зарегистрированными в центрах занятости в качестве безработных.
Программа охватывает всю молодежь (до 30 лет), которая находится в поиске работы, напоминает ФСС.
Размер субсидии – 60 тыс. руб. на одно рабочее место.
Подать заявление можно через личный кабинет на портале ФСС.
Для освобождения от НДФЛ источник выплат не имеет значения. Выплаты могут быть хоть от работодателей, хоть от благотворительной организации.
Чтобы 10-летнее право на пониженные взносы не пропадало даром, для резидентов ТОР на Дальнем Востоке и резидентов порта Владивосток (СПВ) оно станет заявительным.
Территория города и комплекса «Байконур» арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Следующие шесть лет жители города смогут применять режим самозанятости.
Выплаты на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на оплату услуг связи освободили от НДФЛ.
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Беременные женщины и родителей детей до 17 лет с 2023 года будут получать новое пособие взамен тех, что есть сейчас.
В новогоднюю ночь золотая карета может превратится в тыкву...
В трех регионах России проведут эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, используемых для питьевого водоснабжения.
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